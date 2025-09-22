Literatur / Musik

John Robb liest »Goth – Die dunkle Seite des Punk« – Das Rind Rüsselsheim

Sehr spannende Lesung im Rind: Robb beschreibt in seinem Grundlagenwerk »Goth« die sozialen, politischen und popkulturellen Kontexte, aus denen sich in Großbritannien ab den späten 1970ern eine neue, eigenständige Jugendkultur entwickelte. Die blieb zunächst namenlos und wurde dann als »Goth« bezeichnet.
Robb als zeitgenössischer Wegbegleiter dieser Subkultur beschreibt die Eigenheiten dieser »art of darkness«, die an Glam, Psychedelic, Rock‘ n‘ Roll, Punk und Post-Punk anknüpfte. Weiterhin geht es in dem Buch auch um die weit zurückliegenden Ursprünge des Phänomens: den Untergang Roms und die Goten, Lord Byron und die romantischen Dichter, europäische Volksmärchen, Vampire, gotische Architektur und Malerei – und das Okkulte.

Do., 25.9., 20 Uhr, Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim
www.dasrind.de

