Kaleidoskop – Kinder- und Jugendtheater in ländlichen Regionen Hessens

Vom 21. September bis zum 2. Dezember 2025 kommen im Rahmen der 29. Ausgabe von kaleidoskop zehn Stücke in rund 30 Aufführungen auf die Bühne. Die Jury hatte die Produktionen aus 37 Bewerbungen ausgewählt. kaleidoskop gastiert in Bad Homburg, Gladenbach, Lauterbach, Langenselbold, Lich, Mainhausen, Michelstadt, Stadtallendorf, Schotten, Seligenstadt, Offenbach und Weilmünster. Die Theatertage werden am Sonntag, 21. September 2025, im Kino Traumstern, Gießener Straße 15, in Lich mit »elephant walk« von Hennermanns Horde aus Frankfurt/M. eröffnet. Vorstellungsbeginn ist um 14.30 Uhr.

Zum Gastspiel-Programm gehören Tanztheater, Musiktheater, Performance, Figuren- und Open-Air-Theater. Die Themen sind dabei so vielfältig wie die Formen. Einige Produktionen verbindet die Frage nach der Zeit: Wie nehmen wir sie wahr, ist sie schnell, laut, bleibt sie immer gleich, lässt sie sich doch rückwärts drehen und was lernen wir aus vergangenen Zeiten? Aber es geht auch um Mut, Angst, Bandenbildung und Fluchtgeschichten über das Meer von 1945 und heute.

Foto: »Elephantwalk«, © Daniel Blattmann