»Kishi Bashi« in der Brotfabrik Frankfurt

Man schaue sich das Video zu »I Am The Antichrist« an: Was der US-amerikanische Multi-Instrumentalist Kaoru Ishibashi alias Kishi Bashi da zelebriert, das ist herrlichster, virtuoser Art-Pop. Im Rahmen seiner »Kantos«-Tour ist er jetzt in der Brotfabrik zu Gast, dieser Violinist, Sänger und Komponist, der bereits mit Regina Spektor, Sondre Lerche und der Band Of Montreal gearbeitet hat.

Sein Debüt »151a« ist 2013 erschienen. Seitdem pendelt er zwischen Indie- und Orchester-Pop, mischt orchestralen Rock, brasilianischen Jazz und 70er-Funk – und feiert mit seiner Musik die Komplexität des menschlichen Daseins. Oder, wie er selbst sagt: Seine Musik ist eine »Erinnerung daran, dass auf jeden Sonnenuntergang ein neuer Sonnenaufgang folgt.«

mp

Do., 26.6., 20 Uhr, Brotfabrik, Bachmannstr. 2–4, 60488 Frankfurt am Main, 069/24790800

www.brotfabrik.de