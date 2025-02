Laetitia Sadier in der Brotfabrik Frankfurt

Erinnert sich noch jemand? Stereolabs fünftes Album »Emperor Tomato Ketchup« aus dem Jahr 1996 klang so, wie man sich in den Sixties die Zukunft vorstellte. Retro und zukunftsbeseelt orgelten sich die Franzosen mit alten Synthesizern ins Prä-Milleniums-Halleluja und betäubten Future-Lovers mit ihrem monoton-groovenden Krautrock-Easy Listening, der sich um die einmalige Chanson-Stimme Laetitia Sadiers garnte.

Ein paar Alben war diese herrlich groovende Musik zwischen Avantgarde, Indie-Rock, Chanson, Pop und Easy Listening der Sound der Stunde, aber was macht Sadier denn heute? Die Antwort ist: Sie macht immer noch Musik, unter anderem mit den reformierten Stereolab, aber auch unter eigenem Namen.

Und immer noch ist man berauscht vom träumerischen Timbre der Französin. Jetzt kann man sie mal wieder live erleben: In der Brotfabrik stellt Sadier ihr neues Album »Rooting For Love« vor. Eine ganz und gar entrückte Musik, die ihrem Motto folgt: »Es geht darum, etwas vom Alten zu nehmen und etwas darunter zu mischen, das alles Vorhergehende auf den Kopf stellt.«

Marc Peschke

So., 16.2., 20 Uhr, Brotfabrik, Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt am Main, 069/24790800

