Landungsbrücken Premiere: Streisand

Digitale Erzähl- und Theaterformen bilden das Aktionsfeld der unter dem Label F. Wiesel agierenden Absolventen des Instituts für Angewandte Theaterwissenschaften in Gießen Jost van Harleßem und Hanke Wilsman. Wiederholt in den Landungsbrücken zu Gast, bereiten die beiden nun dort auf der von einem Computerspiel erweiterten Bühne unter dem Titel »Streisand« eine digitale Exkursion mit Poesie, Live-Musik und dem Avatar von Barbara Streisand in die Mythen analoger und virtueller Welten auf. »Ein Live-Lets-Play über das Losgehen und ein endloses Gehen, ohne Ermüdung«, kündigt das Theater ein bereits am Schauspielhaus in Graz erprobtes Format an.

Foto: © F. Wiesel

Termine: 11., 12. Juni, 20 Uhr

www.landungsbruecken.org