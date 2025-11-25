Leuchtender Garten – Der Winter im Palmengarten

Nach Einbruch der Dunkelheit werden Spaziergänge durch den Palmengarten wieder besonders zauberhaft. Denn entlang der Wege lassen sich allerlei fabelhafte Wesen entdecken. Da grast ein Einhorn auf der Wiese, Drachen leuchten zwischen Bäumen hervor, und hinter dem Rosengarten schwebt ein leuchtender Fischschwarm.

Sechs Wochen lang, vom 29. November bis 11. Januar, hüllen die »Winterlichter« Pflanzen, Wege und Gebäude in ihren bunten Schein und wärmen die Herzen der Besucher*innen.

Zu den Höhepunkten zählt unter anderem ein mehrere Meter langer, begehbarer Tunnel, an dessen Wänden wechselnde Lichteffekte entlanggleiten. Auch beliebte Klassiker wie die leuchtenden Schneeglöckchen auf der Spielwiese sind wieder mit dabei.

Die Illuminationen und Klanginstallationen sind die perfekte Gelegenheit, den Palmengarten einmal in neuem Licht zu betrachten.

Selbst Licht ins Dunkel bringen können Besucher*innen bei einer der fast täglich stattfindenden Taschenlampenführungen durch das Tropicarium. Diese besonderen Touren durch die Gewächshäuser führen einmal von der Wüste bis zum Regenwald, aber nicht wie sonst am Tag, sondern in geheimnisvoller Dämmerung nach Sonnenuntergang.

Ein besonderer Genuss ist auch die Führung »Tropenluft und Weihnachtsduft «, die den Zutaten weihnachtlicher Leckereien auf der Spur ist. Vom Zimtbaum in Indien über den Kakaobaum am Amazonas bis zum Macadamianussbaum in Australien werden Pflanzen in verschiedensten Weltregionen erkundet, die im Tropicarium praktischerweise nur einen kurzen Spaziergang voneinander entfernt liegen. An den Samstagen im Dezember und Februar sowie den Sonntagen im Januar haben Interessierte außerdem die Gelegenheit, bei der Führung »It’s Teatime« mehr über den Teegenuss in aller Welt zu erfahren.

Auch der Besuch im Schmetterlingshaus, wo sich tropische Falter in allen Lebensstadien beobachten lassen – vom Ei über die Raupe und die Puppe bis zum erwachsenen Schmetterling, lohnt sich während der Wintermonate. Führungen durch das Haus stehen regelmäßig an den Wochenenden auf dem Programm.

Foto: © Palmengarten