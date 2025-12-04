»Ganz schön warm hier! Leben und Sterben in Messel.« Sonderausstellung im Senckenberg Museum

Dreifach-Jubiläum in der Grube Messel: 150 Jahre erster Fossilfund, 50 Jahre Senckenberg-Ausgrabungen, 30 Jahre UNESCO-Welterbe! Zu diesem Anlass ergänzt eine Sonderausstellung den Bereich »Grube Messel« im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt. Vor 47 Millionen Jahren schwammen Krokodile durch Hessen, zwei Meter große Riesenvögel stapften durch Wälder und kleine Urpferdchen kamen zur Welt. In der Fossilienfundstätte Grube Messel sind ihre Überreste zu finden. Außergewöhnliche Originalfossilien und ein Landschaftsmodell erzählen vom Kreislauf des Lebens: von Farben, die Jahrmillionen überdauerten, von Nahrungsketten, Paarung und Geburt – und vom plötzlichen Tod im Kratersee. Zu den Highlights zählen das seltene Originalfossil von Juncitarsus merkeli, dem bislang größten in Messel entdeckten Wasservogel, sowie ein Modell des riesigen, flugunfähigen Vogels Diatryma, der mit einer Körpergröße von fast zwei Metern beeindruckt. Ebenfalls anzuschauen ist ein neugeborenes Urpferdchen mit seiner Mutter. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein umfangreiches Bildungs- und Vermittlungsprogramm.

Foto: Schwangeres Urpferd, © Senckenberg Museum