»Limit« und »Die Entdeckung der Langsamkeit« – Zwei Premieren im Theaterhaus

Das Theaterhaus nimmt seine Vorstellungen Ende September wieder auf und startet gleich mit einer Premiere der Kompanie JokkMokk für Kinder ab acht Jahren. In dem Stück »Limit« wird es um besonderen Grenzerfahrungen gehen, die nichts mit den »normalen« Grenzen von Straßen, Ländern oder Städten gehen. Sondern um ganz persönliche Grenzerfahrungen. Die drei Spielerinnen M, C und K loten auf tänzerische und musikalische Weise aus, was ihre eigenen Grenzen sind, ob es vielleicht gut ist, sie zu übertreten, ob es gut ist, sie zu bewahren? Und wenn, in welchen Situationen? Wie kann man seinen eigenen Raum erweitern, ohne die Grenzen des Anderen zu verletzen?

JokkMokk möchte den Zuschauer*innen vermitteln, »dass persönliche Grenzen etwas sehr Individuelles sind«, dass man sehr wohl Stopp rufen kann, ohne sich erklären zu müssen, und dass Zugehen auf Andere Spaß macht. Die Regie haben Maud Haddon, Céline Vajen und Katrin Schyns übernommen, die Veranstaltung dauert etwa 45 Minuten.

Mi. 24. September, 10 und 18 Uhr; Do., 25. und Fr., 26. September, 10 Uhr, im Theaterhaus

Eine minimalistische Performance verspricht die zweite Premiere zu werden, und das passt sehr gut zum Thema, denn »Die Entdeckung der Langsamkeit« von Stan Nadolny liefert die Grundlage dazu. Und so heißt auch das Stück, welches das Theaterhaus Ensemble gemeinsam mit dem TheaterGrueneSosse vorstellen wird. Es richtet sich an Zuschauer*innen ab 12 Jahren.

Zum Inhalt schreibt das Theaterhaus: John ist langsam. So langsam, dass er dem Stundenzeiger auf der Kirchturmuhr beim Wandern zusehen kann. Er hält nicht Schritt beim aufreibenden Takt der anderen: Der Mitschüler*innen, der Großstadt und des Kriegs. Er kann nur reagieren, und auch dann ist er zu spät. Bis er erstaunt bemerkt, dass seine Langsamkeit auch zu etwas nutzen kann. Und bald sieht John einen eigenen Weg vor sich, um der Geschwindigkeit der Welt zu trotzen.

Es spielen Friederike Schreiber und Günther Henne, die Regie führt Leo Kees.

Zu sehen sein wird es am 30. September und am 1. Oktober, um 11 Uhr im Löwenhof. www.theaterhaus-frankfurt.de

as

Foto: »Die Entdeckung der Langsamkeit«, © Katrin Schander