Marianela Núñez in der Jahrhunderthalle Frankfurt – Ballettabend mit internationalen Tänzern 

Die Ballet Brilliance Gala bringt am 30. November 2025 die Primaballerina Marianela Núñez zusammen mit der ersten Riege internationaler Principal-Tänzer in die Jahrhunderthalle Frankfurt. Kuratiert von Mariana Gomes tanzen die Weltstars hochrangiger Ensembles, wie dem Royal Ballet London, dem Ballett der Pariser Oper, Staatsballett Berlin und Dutch National Ballet, gemeinsam mit bekannten zeitgenössischen Tänzern ein klassisches Repertoire zeitloser dramatischer Rollen und moderne Werke.

Marianela Núñez, Primaballerina des Royal Ballets, London, und ihr Partner Patrizio Revé führen zusammen mit David Motta Soares (Staatsballett Berlin), Inès McIntosh (Ballett der Pariser Oper), Riho Sakamoto, Maia Makhateli, Constantine Allen und Timothy van Poucke (Dutch National Ballet, Amsterdam) die herausragende Besetzung an. Das für »Best Independent Company Award« nominierte Tänzer-Duo Travis Clausen-Knight und James Pett (PCK Company), bekannt für seine emotionale, intensive Bewegungssprache, schlägt mit eigenen Choreografien den Bogen hin zu innovativen, zeitgenössischen Programmpunkten.

Auf höchstem Niveau verwandeln die Principal-Tänzer bekannte Stücke, von »Schwanensee« bis hin zu »Carmen« und »Don Quixote«, in pure Magie. Die künstlerische Leiterin, Mariana Gomes, selbst langjährige Solotänzerin am Bolschoi-Theater, verbindet Soloparts und Tänzer, die Kunst, Leidenschaft und Talent auf einzigartige Weise zu Tage bringt.

Die Ballet Brilliance Gala bietet dem Publikum die Vielfalt ikonischer Pas de Deux, romantischer Klassiker sowie zeitgenössischer Choreografien und entführt es in die faszinierende Welt des Tanzes.

Termin: So., 30.11.2025, 19:00 Uhr

Jahrhunderthalle Frankfurt