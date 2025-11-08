Staatstheater Darmstadt: »Die Abenteuer des Tom Sawyer«

Tom Sawyer wächst bei seiner Tante Polly am Mississippi auf. Sein Name steht für jede Lausbuben-Geschichte und ist ein Stück amerikanischer Literatur. In Mark Twains berühmten Roman begeistert Tom als Antiheld, der sich mit List und Dreistigkeit den Aufgaben des Lebens stellt – etwa, als er den Gartenzaun nicht selbst streichen will. Durch seine Schlauheit überredet er seine Freunde, die Arbeit zu übernehmen und ihn sogar dafür zu bezahlen. Mit seinem besten Freund Huckleberry Finn, ein ungewaschener Außenseiter, erkundet Tom eine Welt voller Abenteuer: Sümpfe, Krokodile und der mächtige Mississippi werden zu ihrem Abenteuerspielplatz.

Das Schauspiel Darmstadt bringt diesen Klassiker der Kinderbuch-Literatur als Familienstück (ab 5 Jahren) erstmals auf die Bühne des neuen Kleinen Hauses. Regisseur Fynn Malte Schmidt entführt das Publikum in eine Welt voller Illusionen und echter Abenteuer – ein Riesenspaß für die ganze Familie.

Es werden auch Schulvorstellungen am Vormittag unter der Woche angeboten.

Foto: Staatstheater Darmstadt

© Lottermann and Fuentes

Termine: 9.11., 16 Uhr (Premiere); 16.11., 14 + 18 Uhr; 21.11., 9.30 + 11.30 Uhr; 22.11., 14 Uhr; 23.11., 14 + 16 Uhr; 30.11., 14 + 16 Uhr; weitere Termine

im Dezember 2025 und Januar 2026

www.staatstheater-darmstadt.de