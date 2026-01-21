»Marleen Lohse« in der Brotfabrik Frankfurt

Mit dem Album »Wide Awake« hat Marleen Lohse ein warmes, dichtes Werk mit Indie-Charme und Pop-Appeal aufgenommen. Ein sehr persönliches Album mit intimen Minimal-Pop-Songs: große Gefühle … in ganz zarten Details! Und dieses stellt sie jetzt in der Brotfabrik vor: ein Multitalent, Schauspielerin, Musikerin, von der man in den kommenden Jahren noch viel hören wird. Ihre Songs hat Marleen Lohse gemeinsam mit Andi Fins (Cäthe, Moritz Krämer) geschrieben, ihr kreativer Partner und Produzent. Hanno Stick (Judith Holofernes, Moritz Krämer) spielte die Drums ein, Julius Hartog (Andreas Bourani) und Tim Neuhaus (Clueso, Glen Hansard) übernahmen die Gitarrenparts. Freuen wir uns auf das Konzert in Frankfurt!

Mo., 26.1., 20 Uhr, Brotfabrik, Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt am Main, 069-24790800,

www.brotfabrik.de