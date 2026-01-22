»Blues Caravan« in der Wunderbar Weite Welt Eppstein

Bei Ruf Records jagt ein Meilenstein den nächsten: Erst neulich feierte das renommierte Blues- und Rocklabel sein 30-jähriges Bestehen – und nun ist seine beliebte Live-Revue »Blues Caravan« wieder am Start. Die Show geht bereits zum 20. Mal auf Welttournee, diesmal mit Laura Chavez, Matthew Curry und Eliser Frank.

Die Liste der Künstler*innen, die den großen Karrieresprung im Rahmen des »Blues Caravans« schafften, ist ebenso lang wie beeindruckend. Dazu zählen unter anderem Ana Popovic, Samantha Fish, Aynsley Lister und Joanne Shaw Taylor. Die drei Headliner der Jubiläumsausgabe, die nun in ihre Fußstapfen treten, verkörpern, so formulieren es die Veranstalter, »eine spannende Mischung aus Erfahrung, großer Emotion und jugendlicher Frische«. Heißes Blues-Paket im winterlichen Taunus!

mp

Do., 29.1., 20 Uhr, Wunderbar Weite Welt, Am Stadtbahnhof 1, 65817 Eppstein, 06198-585506, www.wunderbar-weitewelt.de