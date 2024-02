»Mitch Ryder« im Rind in Rüsselsheim

Aus der Motorstadt Detroit ist Mitch Ryder irgendwann in den sechziger Jahren aufgebrochen, zu zeigen, dass man auch als weißer Mann den Blues singen kann. Doch Blues, das war für Ryder seit jeher die harte, elektrifizierte Variante repetitiver Innerlichkeit. Auf der Bühne brüllen die Gitarren wie ausgewachsene Tiger, dazwischen steht Ryder mit Sonnenbrille und Tamburin, steckt sich eine Kippe an und strapaziert seine Stimmbänder.

Ryder kann röcheln und grollen, kann aus den Tiefen der Physis einen Ur-Ton aufsteigen lassen, rau und markig, dann in fiebriger, bitterer Zartheit. Tiefe Furchen schneidet Ryder mit dieser Stimme in die Luft – und viele Klassiker aus 60 Jahren Rockmusik spielt er bei Konzerten. Jetzt ist er im Rind zu Gast – zusammen mit seiner Berliner Band Engerling. 32 Alben hat der Mann bisher aufgenommen. Legendärer Typ!

mp

Do., 29.2., 20 Uhr, Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim am Main, 06142/81680