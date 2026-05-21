Molière geht im Park spazieren – Das Sommerprogramm der Dramatischen Bühne

Wer schon einmal bei einem Theaterspaziergang der Dramatischen Bühne dabei war, weiß, welcher Spaß einen da erwartet, und – abgesehen vom Spaß, auch künstlerische Weiterbildung auf die angenehmste Art. In diesem Sommer hat sich das Team um Thorsten Morawietz ein sehr lohnendes Thema auf die Fahnen geschrieben: »Molière!«. Porträtieren will es das Leben des genialen französischen Dramatikers als eine Komödie der Leichtigkeit, vom entbehrungsreichen Beginn als fahrender Gaukler bis zum Aufstieg am Hofe Ludwig des 14. Der Park wird zur Kulisse, zur Bühne und zum Pariser Hinterhof.

Jean Baptiste Molière war ein genialer Menschenbeobachter, der das Personal seiner zahlreichen Komödien nie diffamierte, sondern stets mit einer Kritik an gesellschaftlichen Verhältnis verband. Die Dramatische Bühne will nun einen »Bilderbogen aus keifenden Diven, eilten Hofschranzen und lüsternen Höflingen« aufblättern, zu einem »Ritt durch seine Stücke, sein Leben und seine Phantasie« einladen. Das hört sich an wie eine Einladung.

Los geht’s am 29. Mai im Grüneburgpark, es folgen weitere Termine den ganzen Juni bis Anfang Juli auch auf der Mathildenhöhe in Darmstadt, im Schloß Philippsruhe in Hanau, in Eschborn und in Offenbach.

as / Foto: © Dramatische Bühne

Infos und gesamter Spielplan: www.diedramatischebuehne.de