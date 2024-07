Morning Mode & The Aesthetic Voyager in der Kreativfabrik Wiesbaden

Progrock und Postrock aus Mainz: Morning Mode haben sich der Herausforderung angenommen, verzerrte Gitarren und sphärische Klänge, schnelle Taktwechsel und dennoch eingängige Melodien zu vereinen. Eine, wie sie es selbst sagen, »perfekte Mischung aus Träumen und Abrocken«. Die zweite Band des Abends in der Kreativfabrik sind The Aesthetic Voyager. Für manche Reisen braucht man weder Schiff noch Flugzeug, sondern nur Kopf und Ohren, sagen die Musiker. Wie das klingt, kann man jetzt an diesem Sommerabend erleben.

Fr., 5.7., 20.30 Uhr, Kreativfabrik, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden, 0611/72397877