New Generations – Independent Indian Filmfestival in der Harmonie

Es ist der unermüdlichen Neugier der Veranstalter zu verdanken, dass sich vor 17 Jahren ein Festival des unabhängigen indischen und südostasiatischen Films in Frankfurt etablieren konnte, das jedes Jahr aufs Neue Filme zeigen kann, welche die Bandbreite des dortigen filmischen Schaffens zu spiegeln versuchen. Auch dieses Mal ist es gelungen, ganz besondere Filme präsentieren zu können, die oft unter dem Radar der hiesigen Verleiher laufen und nicht die »große Leinwand« erreichen. Teilweise unterliegen sie im eigenen Land der Zensur, so wie der international gefeierte Krimi »Santosh«, der in Indien wegen der kritischen Darstellung des Polizeiapparates nicht gezeigt werden darf. Hier feiert er seine Frankfurtpremiere, und die Regisseurin Sandhya Suri wird zu Gast sein. Das Festival wird vom 3. bis zum 5. Oktober in der Harmonie veranstaltet.

Ein weiterer Gast ist Lawrence Valin, der seinen Thriller »Little Jaffna« vorstellen wird. Er entführt darin in die tamilische Community in Paris, dringt ein in kriminelle Verstrickungen zugunsten tamilischer Separatisten. Der Film feiert hier seine Deutschlandpremiere.

Ein großes Thema, das es in seinen Facetten auszuloten gilt: der Kampf gegen Traditionen und patriarchalische Strukturen. Emanzipatorische Suchbewegungen innerhalb der Familie sind in »Appuram« der jungen indischen Regisseurin Indu Lakshmi, das beherrschende Leitmotiv, Roya Sadat zeigt in »Sima’s Song« den Kampf zweier Frauen Ende der 1970er Jahre für Emanzipation und Freiheit in Afghanistan. Hintergrund bilden die politischen Umwälzungen nach dem sowjetischen Einmarsch in Kabul.

Im Fokus des Kurzfilmprogramms »Wallah«, das aus sechs Kurzfilmen zusammengestellt wurde, steht das familiäre Geflecht mit romantischen und tragischen Beziehungen und animierter Poesie.

Die Filme laufen meist im Original mit englischen Untertiteln. Das ausführliche Programm gibt es unter www.newgenerations.de dort kann man auch die Tickets erstehen.

Foto: »Santosh«

www.newgenerations.de