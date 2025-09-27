»New Beginnings: Philippine Photographic Art« im Fotografie Forum Frankfurt

Über 7.000 Inseln, mehr als 130 Sprachen – die Philippinen sind ein Land der Stimmen, Geschichten und Kontraste. Diese Vielfalt spiegelt sich in der Ausstellung »New Beginnings: Philippine Photographic Art«, die ab dem 27. September im Fotografie Forum Frankfurt zu sehen ist. Sie ist Teil des Kulturprogramms der Philippinen als Ehrengastland bei der Frankfurter Buchmesse 2025 und öffnet den Blick auf eine Fotografie, die Wandel und Resilienz in den Mittelpunkt stellt.

Acht Künstler*innen zeigen die Bandbreite zeitgenössischer philippinischer Fotografie. Ihre Arbeiten reichen von intimen Schwarzweißporträts bis zur experimentellen Mixed-Media-Installation, von dokumentarischer Schärfe bis zu poetischer Inszenierung.

Die Schwarzweißbilder von Xyza Cruz Bacani in »We Are Like Air« erzählen von Migrant*innen in Hongkong – still, kraftvoll und voller Würde. Tommy Hafalla hält Rituale indigener Gemeinschaften fest – seine Abzüge in alternativen Verfahren, betonen ortsbezogene Kreativität. In dem Werk »La Bruja« (Die Hexe) inszeniert sich Wawi Navarroza zwischen Haushaltsutensilien und spielt ironisch und feministisch mit dem Stereotyp der philippinischen Hausangestellten im Ausland. MM Yu erarbeitet eine Mixed-Media-Installation exklusiv für die Ausstellung, in der der urbane Raum von Manila und seine Bewohner*innen zu neuen Zusammenhängen arrangiert werden. Augustine Paredes, der teilweise in Frankfurt lebt, verbindet in seinen gezeigten Serien Migration, Erinnerung und Sehnsucht – und schlägt so eine Brücke zwischen Heimat und Diaspora. Weitere Künstler*innen der Ausstellung sind Nana Buxani, Gina Osterloh und Veejay Villafranca.

»New Beginnings« ist kein Bilderbuch der Philippinen, sondern ein Resonanzraum: Die Fotografien eröffnen Perspektiven auf Identität, Migration, Spiritualität, Umwelt und die Spuren einer bewegten Kolonialgeschichte. Sie erzählen von Widerstand und Kreativität, von persönlichen und kollektiven Erinnerungen. Besucher*innen können die Philippinen jenseits vertrauter Klischees kennenlernen – als vielfältige Welt aus Stimmen, Geschichten und Bildern.

Foto: Wawi Navarroza-La Bruja (All the Places She‘s Gone, Self-Portrait)

Von 27. September 2025 bis 11. Januar 2026: Di.–So., 11–18 Uhr

www.fffrankfurt.org