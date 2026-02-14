Neue Veranstaltungsreihe zur queeren Kino- und Filmgeschichte in Frankfurt

Entstanden aus der Frankfurter Emanzipationsbewegung der 70er Jahre, präsentiert PINK MOMENTS am 21. Februar 2026 eine Veranstaltungsreihe mit Filmen und Gesprächen zur queeren Kino- und Filmgeschichte in Frankfurt der 70er Jahre bis heute.

Kuratiert von Karola Gramann und Heide Schlüpmann werden Klassiker und all time favourites aus den Frankfurter Kinos wie der Pupille, dem Bergerkino, dem Mal seh’n und dem Kino des Deutschen Filmmuseums gezeigt. Prominente Gäste der Szene diskutieren zudem über die Zusammenarbeit und das Engagement, die dieses »Kino im Kino« über Jahrzehnte prägten.

Im April wird es eine Fortsetzung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Filmmuseum, dem Kino Mal Seh’n und der Pupille geben, die u.a. eine Hommage an Rosa von Praunheim (1942–2025) und einen Fokus auf Filme aus der Trans-Bewegung beinhaltet.

Foto: Jan Oxenberg, Home Movie, © Arsenal Film

21. Februar 2026 um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr im LSKH (Queeres Kulturhaus Frankfurt) und Historischen Museum im Sonnemann Saal

Freier Eintritt – Spenden willkommen