Politische Kunst: Sasha Velichko im Artist Talk

Die Produktions-und Ausstellungsplattform basis e.V. lädt am 5.3. in ihre Räume in der Gutleutstraße zu einem spannenden Artist Talk. Zu Gast ist die belarussische Künstlerin Sasha Velichko, deren Augenmerk die aktuelle Politik in ihrem Heimatland ist. Sie beschäftigt sich mit Post-Wahrheit, Propaganda und traumatischen Erfahrungen, hat einen Master-Abschluss in Radio-Physik und verbindet Technologie mit Kunst.

»Sie katalogisiert nicht nur einfache Aufnahmen von Demonstrationen, die den Schrecken der belarussischen Diktatur widerspiegeln, sondern verarbeitet die Geschichten der Verhaftungen. Dabei erstellt sie ein persönliches Register, das die fast Gogol‘sche (Nikolai Gogol war ein russischer Schriftsteller, Dramatiker und Publizist ukrainischer Herkunft) Groteske der Ereignisse im Zusammenhang mit der Verfolgung wegen der Verwendung der ehemaligen Nationalfarben des Landes hervorhebt. Sie fotografiert dabei nicht die Inhaftierten, sondern schafft ihr eigenes Äquivalent der Situation.« Schreibt dazu Krytyka Polityczna.

as / Foto: Sasha Velichko, © Kate Smuraga

5.3.2025, 18 Uhr

basis e.V., Gutleutstr. 8-12

https://basis-frankfurt.de