Roedelius im Rind Rüsselsheim

Der 1934 in Berlin geborene Hans-Joachim Roedelius gilt als eine der Schlüsselfiguren bei der Geburt von Krautrock, Synthie-Pop und Ambient. Erste Platten veröffentlichte er mit Dieter Moebius, mit Michael Rother und Brian Eno. Seit mehr als 50 Jahren improvisiert Roedelius als eine Art Klangmaler, hat mehr als 100 Platten veröffentlicht – und so urteilt die BBC ganz zurecht: »Wenn Sie ein Fan zeitgenössischer elektronischer Musik sind, der Name Roedelius Ihnen aber nicht geläufig ist, dann verpassen Sie eine der wichtigsten Quellen dieses Genres.« Jetzt ist er, mit 90 Jahren, im Rind zu Gast.

Mi., 27.11., 20 Uhr, Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim am Main, 06142/81680,

www.dasrind.de