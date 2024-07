Schauspiel Frankfurt: Killology mit Nach(t)gespräch

Der Titel verrät es: Es geht um das Töten im Stück des Briten Gary Owen. Noch mehr aber darum, wie Computerspiele Menschen verrohen. Etwa jene, die den jungen Davey fast umgebracht hätten in der Nachahmung eines Spiels, das seinen Erfinder Paul zum Millionär gemacht hat und das Daveys Vater Alan Anlass gibt, Rache an diesem zu nehmen.

Helena Jackson hat das Drei-Generationen-Stück mit Uwe Zerwer (Alan), Arash Nayebbandi (Paul) und Mitja Over (Davey) inszeniert. Nach der Vorstellung am 5. Juli gibt es dazu im Foyer der Kammerspiele ein »Nach(t)gespräch«, zu dem mit den Darstellern, der Dramaturgin Katja Herlemann als Experte auch der Sozialwissenschaftler Thomas Gerstenkamp einlädt.

Foto: © Felix Grünschloss

Termine: 5. Juli, 20 Uhr mit Nach(t)gespräch um 22 Uhr; 11. Juli, 20 Uhr

www.schauspielfrankfurt.de