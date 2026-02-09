Stark! – Starke Stücke Theaterfestival 2026

Vom 20. Februar bis zum 3. März läuft wieder das jährlich stattfindende Kinder- und Jugend Theaterfestival »Starke Stücke« – in Frankfurt und der Rhein-Main-Region. Dieses Jahr übrigens zum 32. mal seit seinem Beginn im Jahr 1994 und langjährig erarbeitete Vielfalt durchdringt das Festival in jeder Hinsicht: 23 internationale Inszenierungen aus 11 Ländern sind auf 44 Bühnen der Rhein-Main-Region von Friedberg über Frankfurt, Hanau, Offenbach bis Wiesbaden, Aschaffenburg und Michelstadt zu sehen und präsentieren ein breit gefächertes Programm: von Puppen- und Objekttheater über Schauspiel und Tanz bis hin zu einem Audiowalk und dokumentarisch-biografischem Theater.

Das Festival möchte junge Menschen unabhängig von ihrem sozialen und kulturellen Hintergrund erreichen und sie für die Theaterkunst begeistern. Kinder und Jugendliche aus Kitas, Schulen und mit ihren Familien sind angesprochen. So lockt das Programm jedes Jahr um die 10.000 junge Zuschauer an und präsentiert an jedem Festivaltag Vorführungen für alle Altersklassen. Der Festivalkalender ist über die Website abrufbar und über die Sortierung nach Ort, Alter, Uhrzeit sind die individuell passenden Theaterstücke zu finden.

Ein Stück für die ganz Kleinen ab 3 Jahren sei hier herausgegriffen, weil es im Stande ist das Kind im Erwachsenen wachrütteln zu können: »Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte wer ihm auf den Kopf gemacht hat«! Ein Maulwurf der sich neugierig aus dem Boden gegraben hat, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen ist, hat plötzlich ein Kackhaufen auf dem Kopf. Er begibt sich in der Folge auf die Suche nach dem Übeltäter und trifft dabei auf reichlich seltsame Tiere, die in Frage kommen könnten. Der Kinderbuchklassiker wird als urkomische Slapstick-Aufführung mit extravaganten Kostümen präsentiert. Und erinnert die Autorin dieses Artikels, die der Kunstwelt verhaftet ist, an Ratte und Bär der Künstler Fischli und Weiss. Herrlich! (Beides, Theaterstück und die Film des erwähnten Künstlerduos!)

Was noch besonders am Konzept des Festival ist, dass Theater sehen und Theater machen zusammen kommt: Es gibt zu allen Vorführungen Workshops, die das Gesehene aufgreifen, vermitteln, aber auch ermöglichen das Theaterspielen selbst auszuprobieren. Die Kinder und Jugendlichen können verschiedener Elemente aus Tanz, Theater, Performance, Musik erleben und durch das Angebot die eigene Kreativität erwecken. Das stärkt das Selbstbewusstsein, unterstützt das Gruppengefühl und öffnet allen Teilnehmenden wertvolle Erfahrungsfelder in der analogen Welt.

Eine weitere coole Sache des Rahmenprogramms ist die »Junior Crew«: Hier sind bereits im Vorfeld des Festivals Kinder als Teilnehmer des Orga-Teams tätig. Als junges Team betätigen sich die Crew-Mitglieder in der Vorbereitung und der Begleitung des Festivals wie die Großen: Über die Spielzeit hinweg sind sie Mitarbeitende in der Festivalgestaltung, arbeiten beim Plakatentwerfen mit, gucken hinter die Kulissen, interagieren mit den Schauspielern vor und nach den Auftritten und sollen dabei das Festival und die Welt des Theaters auf diese aktiv Art und Weise mit gestalten und erleben!

Wer sich zwischenzeitlich erholen will: Im Theaterhaus in der Schützenstraße 12 gibt es eine Festivalcafé was täglich (zu wechselnden Uhrzeiten) geöffnet hat und der Ort zum Plaudern und bei Musik zwischen den starken Stücken ist.

Und am 26. steigt die Festival-Party in der Jungen Theaterwerkstatt am Zoo – Tickets erforderlich!

Laura J Gerlach / Foto: Show for young men, © Tommy Ga Ken-Wan

Alle Infos, Programm, Spielorte unter www.starke-stuecke.net