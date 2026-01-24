Stefan Gwildis im Colos-Saal Aschaffenburg

»Ich hatte immer schon Bock, verschiedene Sachen zu machen«, sagt Stefan Gwildis. Und das hat er auch gemacht, verschiedene Sachen, die zu noch mehr Ideen und schließlich zu unendlich vielen erzählenswerten Geschichten führten. »Das war doch grad’ erst eben – 50 Jahre auf der Bühne« ist weit mehr als ein Konzert: Es ist eine wunderbare Mixtur aus Hits und noch zu hebenden Schätzen, aus Bildern und Anekdoten, aus Songs und Szenen, eine multimediale, aber sehr analoge Revue des gwildis’schen Schaffens. Jetzt ist er mit seinem Quartett in Aschaffenburg zu Gast.

mp / Foto: © Christian Barz

Do., 29.1., 20 Uhr, Colos-Saal, Roßmarkt 19, 63739 Aschaffenburg, 06021-27239

www.colos-saal.de