Sterne und Schattenspiele – Vorweihnachtliches im Romantikmuseum

Eigentlich gibt es für Advents-und Weihnachtsliebhaber*innen derzeit kaum einen stimmungsvolleren Ort als das Romantikmuseum. Das Programm ist angefüllt mit Lesungen, Veranstaltungen und Workshops, die sich auf die Jahreszeit beziehen, so beispielsweise die Kreativ-Angebote für Kinder ab 6 Jahren, die zum Sternebasteln einladen. Schlussendlich soll damit dann das gesamte Foyer in ein Himmelszeit verwandelt werden. Termine sind jeweils samstags um 10-13.45 Uhr (29.11.) 11.15-14.45 Uhr (6.12.) und 15-17.45 Uhr (13.12.)

Weihnachtliches Schokoladenpapier wird am 30.11. um 10.30 Uhr aus vielfältigen Materialien entstehen. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich.

Ein weiterer Programmpunkt zeigt Schattenspiele des Theaters der Dämmerung im Gartensaal des Museums. Am 29.11. steht um 15 Uhr Goethes „Faust, Erster Teil“ auf dem Programm (für Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene), am 30.11. um 14 Uhr „Der Wolf und die sieben Geisslein“ für Kinder ab 5 Jahren. „Rotkäppchen“ folgt am selben Tag um 15 Uhr.

Zu einer Familienführung „Weihnachten um 1800“ lädt das Museum am 6.12. um 15 Uhr ein. Weitere Informationen unter: www.freies-deutsches-hochstift.de

Foto: Berliner Weihnachtsbaum, Armin Ense Grimm, 1856, © Romantikmuseum