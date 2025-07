»The Kills« im Zoom Frankfurt

Die Geschichte der Kills klingt wie eine verdammt coole Rock’ n’ Roll-Romanze: Ein Junge aus London trifft ein Mädchen aus New York, daraus wird ein transatlantisches Musikprojekt, man schickt sich Aufnahmen hin und her und bald zieht das Mädchen nach England. Dann erscheint beim höchst angesagten »Domino«-Label das Debüt des Duos. Rock muss gefährlich und sexy aussehen – diesen Satz haben sich die Kills offenbar sehr lange vor dem Spiegel aufgesagt. Immer wieder schauen sie in den Rückspiegel der Rockgeschichte. Die E-Gitarre von Jamie Hince (alias »Hotel«) scheppert wie bei »You really got me« von den Kinks – und hämmert eigentümlich reduzierte Riffs aus dem Verstärker. Dazu röhrt Alison Mosshart (alias »VV«) ihren Blues zum brockigen Lo-Fi-Beat. Das ist eigentlich schon alles: Mehr gehauen als gespielt, kaum virtuos, nicht gerade ideenreich, aber dafür doppelt obsessiv. Rockmusik der spartanischsten Sorte – Robert Johnson hätte teuflisch Freude daran.

Und wie der große Blues-Ururgroßvater denken die Kills keine Sekunde darüber nach, ihren archaischen Sound in irgendeiner Weise zu verfeinern. Mit zwei alten Gitarren und einem Vox-Verstärker stehen sie auf der Bühne, begleitet nur von einem Drumcomputer – und lassen der Verzweiflung am Leben freien Lauf. Selten war die Rockmusik so stilsicher und geschichtsbewusst wie heute. Was zählt, ist die Vergangenheit und das Jetzt. Für die Zukunft ist es eindeutig zu früh.

Immer noch sind sie eines der coolsten Paare im Rock, die explosive Sängerin und der lässige, abgefuckte Gitarrist, deren scharfkantige Musik stets so klingt wie eine romantische, gefährliche, sexy Indie-Blues-Garage-Rock-Obsession. Doch ein wenig zarter tönen sie heute bei manchen Stücken, weniger schmutzig, gleichzeitig sind mehr Synthesizer zu hören. 2023 ist ihr letztes Album erschienen – und wieder haben sie sich lange sechs Jahre dafür Zeit gelassen. Jetzt stellen sie es live im Zoom vor!

Marc Peschke / Foto: © Myles Hendrik

Di., 8.7., 20 Uhr, Zoom, Carl-Benz-Straße 21, 60386 Frankfurt, 069-69713005

www.zoomfrankfurt.com