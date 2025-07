Quatschdichten ist super – Aus den Ferienprogrammen der Museen für Kinder und Jugendliche

Gleich zwei unterschiedliche Programme wollen in den Ferienwochen vom 7. Juli bis 17. August Kindern und Jugendliche die Langeweile vertreiben und Neugier und Kreativität wecken: »Fantasie verleiht Flügel« und »Stadturlaub am Museumsufer« nennen verschiedene Museen und kulturelle Institutionen ihren Strauß an Angeboten, der sich an Teilnehmer*innen von 4 bis 14 Jahren wendet.

»Fantasie verleiht Flügel« lädt dazu ein, die Stadt auf spielerische und entdeckerische Weise zu erkunden. Ob Zeitreisen in vergangene Jahrhunderte, Entdeckungen im Ozean, Experimente mit riesigen Kaleidoskopen oder kreative Workshops mit Ton, Farben und Filmtechnik – die Programme vermitteln Wissen und regen zum Nachdenken an. Spaß machen sie natürlich auch. Das Deutsche Architekturmuseum beispielsweise eröffnet eine große Legobaustelle, im Filmmuseum gibt’s mehrere Workshops zur Cyanotypie, im Zoo lernt man Affenbanden kennen, auch Bären und weitere Raubtiere. Hämmern und Rollen steht im Archäologischen Museum auf dem Programm, während das Struwwelpeter Museum zum Lautmalen und Quatschdichten animiert. Basteln und Kleben kann man dort aber auch. Im Museum für Weltkulturen widmet man sich einen Tag dem Thema »Wie aus Worten Bilder werden«. Jede Woche haben sich die Museen und das Institut für Stadtgeschichte sowie der Zoo einen neuen Schwerpunkt ausgesucht, Comics über KI beispielsweise zeigt das Museum für Kommunikation. Im Experiminta Science Center verbringt man eine bestimmt aufregende Nacht, während der Zoo auch zu Regenwalderlebnissen einlädt.

Das vollständige Programm »Fantasie verleiht Flügel« ist unter: www.museumsufer.de/de/ausstellungen-und-veranstaltungen/fantasie-verleiht-fluegel-sommerferienprogramm/ zu finden.

Zum Wochenprogramm »Stadturlaub am Museumsufer« haben sich zusätzlich elf Kultureinrichtungen zusammengeschlossen, um nicht nur einzelne Workshops und Tageserlebnisse zu bieten, sondern gleich eine ganze Woche zu gestalten. In den ersten drei Ferienwochen können Kinder zwischen 8 und 12 Jahren je eine ganze Woche jeden Tag ein neues Programm erleben. Unter dem Motto »Der Mensch« werden die verschiedensten Spuren menschlichen Daseins verfolgt, man taucht tief ein in die jahrhundertealte Geschichte der Stadt, erfährt etwas über das Leben in Klöstern, bastelt Hüte, bei denen die Skyline Frankfurts Pate stand, dreht einen eigenen Animationsfilm, erklimmt die Stufen des Doms, lernt die Geschichte Jerusalems kennen. Erlebtes, Erhörtes und Erfahrenes anschließend selbst gestalten und drucken kann man im Jüdischen Museum und im Museum für Weltkulturen.

Das vollständige Programm zu »Stadturlaub am Museumsufer« gibt es hier: https://www.museumsufer.de/de/ausstellungen-und-veranstaltungen/stadturlaub-am-museumsufer/.

Um daran teilzunehmen, meldet man sich vorher an unter: besucherservice@historisches-museum-frankfurt.de oder 0 69 2 12-35 15. Die Teilnahme kostet 150 Euro.

Auch das Städel lädt in den Ferien ein: Die mehrtägigen Kurse im Museum haben unterschiedliche Themenschwerpunkte: »Aus den Tiefen des Meeres«, beispielsweise, oder »Tanz der Tiere«, »Mix and Match« und »Abenteuer Landschaft«.

Weitere Informationen unter:

www.staedelmuseum.de/Programm/Ferienkurs

Das Liebieghaus steht dem nicht nach: Zu Beginn der Sommerferien starten die Ferienkurse für Kinder im Alter von 6 und 13 Jahren. Von Dienstag, dem 8. Juli bis Freitag, dem 11. Juli, jeweils 10.30–13.30 Uhr dreht sich im ersten Ferienkurs unter dem Motto »Der Traum vom Fliegen« alles um große Abenteuer in weiten Höhen. Die Kinder erkunden Skulpturen im Museum und können anschließend im Atelier ihren eigenen geflügelten Drachen gestalten.

Weitere Informationen:

www.liebieghaus.de/ferienas