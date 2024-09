The Pretenders in der Batschkapp Frankfurt

Chrissie Hynde und The Pretenders in der Batschkapp! Zwar ist von der Urbesetzung nur noch Sängerin und Gitarristin Hynde übrig, aber sie schafft es, mit ihren neuen Musikern direkt an die Zeit der frühen Achtziger anzuknüpfen. Das neue Album »Relentless« gefällt mit einem klassischen Wave-Rock-Sound, der die Band zu Weltstars gemacht hat. Hier muss nichts mehr neu erfunden werden. Und: Chrissie Hynde hat kein bisschen von ihrer Kraft verloren. Muss man sehen! Jetzt der Nachholtermin für das ausgefallene Konzert!

mp / Foto: © Ki Price

Sa., 21.9., 19 Uhr, Batschkapp, Gwinnerstraße 5, 60388 Frankfurt, 069/95218410,

www.batschkapp.net