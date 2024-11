»The Serfs« im Mousonturm Frankfurt

Der US-Bundestaat Ohio ist manchen schon seit Devo und Guided by Voices für sehr besondere Bands bekannt. Und das aus Cincinnati stammende Synth-Punk-Trio The Serfs hauen auch in diese Kerbe: Die drei Musiker*innen entwickelten sich zwischen ihren letzten beiden Alben zu kleinen Stars der Cincinnati-Underground-Szene. Ihr Sound begeistert Punks, Minimal-Synthie-Fans und Dark Waver gleichermaßen. Düstere Drums, Synthesizer und Gitarren! Eine Prise Paranoia! Trotz und Überschwang! Live im Mousonturm.

mp

Fr., 22.11., 20 Uhr, Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt, 069/4058950

www.mousonturm.de