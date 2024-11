Bluescats feat. Brenda Boykin & Tommie Harris im Festungskeller Rüsselsheim

Im Trio Bluescats haben sich drei echte Blueser gefunden: Der Bassist Till Brandt, Gitarrist Jens Filser und der Schlagzeuger Bernd Oppel. Verstärkt werden sie im Festungskeller durch den Bluesharp-Spieler Ralf Grottian. Zu Gehör gebracht wird ihr aktuelles Programm »The Willie Dixon Project«.

Willie Dixon? Dixon war »der« Bassist und eine der wichtigsten Figuren des klassischen Chicago Blues. Er war nicht nur Produzent für »Chess Records«, sondern hat auch viele Blues-Klassiker geschrieben, von denen einige durch Rockbands wie die Rolling Stones (Little Red Rooster), Cream (Spoonfull) oder Led Zeppelin (I Can’t Quit You Baby) zu Welthits wurden. Um dem Werk von »Big Willie« gerecht zu werden, haben die Bluescats keine Mühen gescheut und mit Brenda Boykin und Tommy Harris zwei der besten in Deutschland verfügbaren Blues-Gesangsstimmen als Verstärkung geholt.

Foto: © Heinz Jörres

Sa., 23.11., 20 Uhr, Dorflinde Rüsselsheimer Folk & Jazzclub im Festungskeller Rüsselsheim, 06142/13311, www.dorflinde.de