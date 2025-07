Theater mit Wurzeln – Die Sommerwerft 2025

Wo der Main an der Weseler Werft vorbeizieht, erheben sich ein alter Hafenkran und die Europäische Zentralbank. Zwischen ihnen liegt ein Streifen Natur – eine kleine Baumgruppe spendet Schatten. In diesem Jahr wird sie zur Bühne. Und zum Sinnbild: Denn unter dem Motto »Zusammenwachsen« lädt das Theaterfestival Sommerwerft vom 25. Juli bis 10. August ans Frankfurter Flussufer ein – mit besonderem Blick darauf, was wir inmitten aller gesellschaftlicher Veränderungen von den Bäumen lernen können.

Bereits zum 24. Mal verwandelt sich die Weseler Werft in ein Freilufterlebnis der besonderen Art. Rund 200 internationale Künstler*innen zeigen auf fünf Bühnen Theater, Tanz, Musik und Performances – alles bei freiem Eintritt. Doch dieses Festival ist mehr als nur Unterhaltung. Es versteht sich als Ort für Austausch, für Fragen an die Zeit und für den Versuch, Antworten mit künstlerischen Mitteln zu geben.

Die diesjährige Sommerwerft beschäftigt sich mit dem gemeinsamen Wachsen. Dem, was Bäume seit Jahrtausenden vormachen – Kooperation statt Konkurrenz, Teilen statt Ausgrenzen. Die Sommerwerft will Alternativen aufzeigen zu einer Gesellschaft, die vielerorts in Polarisierung und Rückzug verfällt. Stattdessen stellt sie die Frage: Wie können wir wieder zueinanderfinden?

Ein Höhepunkt ist das Festival-im-Festival »TREES« vom 30. Juli bis 3. August. Hier präsentieren sieben europäische Theatergruppen Arbeiten, die aus einem eineinhalbjährigen Projekt zum Thema Umweltbewusstsein hervorgegangen sind – gemeinsam mit Klimaforscher*innen, Aktivist*innen und lokalen Gruppen. Performances, Workshops und Gesprächsformate nehmen den Wald als Lehrmeister und Mahner zugleich.

Dass all das überhaupt möglich ist, verdankt sich dem unermüdlichen Einsatz vieler Freiwilliger und Unterstützer*innen. Über 100.000 Besucher*innen zählt die Sommerwerft jedes Jahr – doch ist ihre Finanzierung keine Selbstverständlichkeit. Nach einer viel beachteten Petition 2024 mit über 6.500 Unterschriften hat die Stadt Frankfurt die Fördermittel auf dem Vorjahresniveau gesichert. In Zeiten kultureller Einschnitte ein wertvoller Erfolg – aber noch lange kein Grund zur Entwarnung.

So wie die Bäume am Mainufer Leben spenden, Schatten werfen und den Boden festigen, gibt die Sommerwerft der Stadt Raum für Gemeinschaft, Kreativität und offenen Austausch. Beides steht für Verwurzelung, Vielfalt und Zusammenhalt – Werte, die es zu bewahren gilt, damit wir gemeinsam weiterwachsen können.

Foto: © DAH Theater / protagon e.V.