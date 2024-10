Thomas D & The KBCS im Colos-Saal Aschaffenburg

Im Sommer 2019 geriet Thomas D an eine Schallplatte der Hamburger Band The KBCS. Begeistert von dem warmen, meditativen Vintage-Sound der KBCS, hat er eine Idee: Diese Band könnte der Wegbegleiter werden für eine eigene musikalische Reise. Und so brachte man bald Thomas D-Stücke im Gewand des KBCS-Sounds auf die Bühne. Für ihr neues Album haben sich Thomas D & The KBCS erneut im Studio des Fanta-4-Rappers verschanzt. Das Ergebnis sind die »M.A.R.S. Sessions II«. Wie schon beim ersten Teil haben die Musiker sich Songs aus dem Solowerk von Thomas D vorgenommen und ihnen ein organisch-groovendes Soundkleid verpasst. Und einmal mehr wird klar, wie sehr die Chemie zwischen der Jazz-Funk-Band und dem innovativen MC aus Stuttgart stimmt. Und das kann man jetzt im Colos-Saal live erleben!

mp / Foto: © Mumpi

Mi., 30.10., 20 Uhr, Colos-Saal, Roßmarkt 19, 63739 Aschaffenburg, 06021/27239

www.colos-saal.de