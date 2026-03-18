»Die Cigaretten« im Ono 2 Frankfurt

Cybergrunge? Garage? Proto-Punk? Wave? Das alles und noch so einiges mehr sind Die Cigaretten, eine überaus heiße, qualmende Band. Sie sind schnell. Sie sind laut. Sie sind wütend. Natürlich singen sie über Drogen – und behaupten von sich selbst, eine Mischung aus den »größten Rockbands aller Zeiten« zu sein, also aus Nirvana, den Beatles, Sonic Youth und Oasis. Das klingt so, als müsste man sich dieses Konzert im Ono 2 unbedingt ansehen. Vielleicht wird das ein ganz großer Abend in Sachsenhausen …

mp / Foto: © Nina Skrypka

Mi., 18.3., 21 Uhr, Ono 2, Walter-Kolb-Straße 16, 60594 Frankfurt, 06103-372190, www.ono2.de