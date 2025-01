Winterwerft Festival 2025 feiert Kunst, Dialog und Nachhaltigkeit

Während gerade mancherorts auf der Welt der Blick auf Klimakrise und globale Ungleichheit zu verblassen droht, bietet das Festival in Frankfurt eine Bühne für die großen Fragen unserer Zeit: Die Winterwerft 2025 unter dem Motto »This Is Home« lädt ab 31. Januar Künstler*innen aus ganz Europa ein, ihre Visionen von Heimat, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit zu teilen.

In einem Jahr, in dem sich viele Menschen fragen, wie wir trotz Krisen ein gemeinsames Zuhause gestalten können, wird das Festival zu einem kreativen Treffpunkt, der Grenzen auflöst und Perspektiven vereint. Auf dem stimmungsvollen protagon-Kulturgelände im Frankfurter Osten wird die Winterwerft zwei Wochenenden lang ein Schmelztiegel der Künste, geprägt von Theater, Tanz, Musik, Performance und interdisziplinärem Austausch.

Das Herzstück des Festivals ist das zweiwöchige Theaterlabor, das Künstler*innen und Teilnehmer*innen bereits ab 24. Januar zusammenbringt. Hier wird nicht nur gearbeitet, sondern gemeinsam geträumt, gestaltet und hinterfragt. Die Laborergebnisse werden an den beiden Festivalwochenenden (31. Januar–2. Februar und 7.–9. Februar) einem breiten Publikum präsentiert – zusammen mit inspirierenden Gastproduktionen und musikalischen Höhepunkten.

Das Festivalprogramm widmet sich intensiv Themen wie Verlust, Zugehörigkeit und Widerstand. Fotografin Alea Horst dokumentiert in ihrer Ausstellung »Manchmal male ich ein Haus für uns« die Sehnsucht nach Heimat in Flüchtlingslagern. Atsushi Takenoushi entführt mit seiner Butoh-Performance »HIBI (Tage)« in die stille Poesie der Natur, und die Schweizer Gruppe Teatro delle Radici zeigt mit »Transumanze« die emotionalen Narben von Vertreibung und Verlust, um nur einige Highlights zu nennen.

Musikalisch wartet die Winterwerft mit einem facettenreichen Programm auf: Von den Weltmusikklängen der polnischen Band Dikanda über die kraftvolle Poesie des Tokens Duos bis hin zu den wirbelnd bunten Rhythmen der Gruppe Baklava Klezmer Soul wird die Vielfalt Europas auf einzigartige Weise hörbar.

Neben den künstlerischen Darbietungen bietet das Festival Raum für Dialog und gemeinsames Lernen. Workshops, Diskussionsrunden und Symposien laden ein, neue Perspektiven zu entwickeln – sei es durch Theater, Tanz oder bildende Kunst.

Das atmosphärische Gelände mit Jurte, Café und Lagerfeuer wird zum Ort des Austauschs und der Begegnung.

Das vollständige Programm und Informationen zu Tickets sind auf der Website der Winterwerft unter www.winterwerft.de verfügbar. Kommen Sie vorbei, um Kunst zu erleben, die bewegt, hinterfragt – und vielleicht neue Antworten gibt auf die Frage, wie »Home« für uns alle aussehen kann.

Foto: HIBI (Tage), © Jordi Lagoutte