13. Kurzfilmtag

Gegen den Trend der gesellschaftlichen Spaltung ist das diesjährige Fokusthema »Banden bilden« gewählt worden.Überall in Deutschland verwandeln sich Kinos, Kulturzentren und Wohnzimmer in Orte des gemeinsamen Kurzfilmgenusses. Und das um den 21. Dezember 2024, dem kürzesten Tag des Jahres, zum mittlerweile 13. Mal. In Frankfurt ruft u.a. das Filmforum Höchst zum 5. KurzfilmJAM auf, und im Kino Pupille gibt es Frauenbanden vor und hinter der Kamera. Der Offenbacher Filmklubb feiert die Rückkehr von Laurel & Hardy mit Leinwandlyriker Ralph Turnheim, und in der Wiesbadener CaligariFilmbühne gibt es Kurzfilme auf Französisch.

Foto: Natureza Humana, © Kurzfilmtag