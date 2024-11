22. Höchster Design Parcours

Auch 2024 findet zum ersten Advent der 22. Höchster Designparcours statt. Am 30. November und 01. Dezember stehen leerstehende und nicht öffentlich zugängliche Räume im Frankfurter Stadtteil Höchst wieder Talenten aus den Bereichen Design, Kunst und Fotografie zur Verfügung. Diese nutzen die Räume, um ihre Ideen, Werke und Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren. Zusätzlich gibt es Veranstaltungen und Aktivitäten von in Höchst ansässigen Kreativen, die ihre Türen öffnen, um Einblicke in ihr Schaffen zu gewähren. Ungewöhnliche Möbelstücke, Upcycling-Accessoires und Keramik finden sich hier ebenso wie Kunstobjekte, Fotografien, hochwertige Fashion- und Textilunikate und handgefertigter Schmuck.

Alle Besucher*innen sind zudem eingeladen, während des Parcours an zehn Stationen ihrer Wahl Sticker zu sammeln und an einer Verlosung teilnehmen, um einen Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro zu gewinnen.

Parallel zum Höchster Designparcours findet der Höchster Weihnachtsmarkt statt.

Foto: © Stadtteilmanagement Höchst