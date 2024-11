Staatstheater Wiesbaden: »Unser Erbe: Tax me if you can«

Erben war zwar schon immer in, jetzt aber anscheinend besonders. Nicht nur bei der Theaterperipherie im Stück »Jeeps « (siehe Seite 19), auch am Staatstheater Wiesbaden steht das Thema auf der Stückeagenda. In der Landeshauptstadt macht es der Rimini-Protokoll-Gründer Helge Schmidt gemeinsam mit Mitgliedern des Wiesbadener Hausensembles zu einem »theatralen Ereignis«. Dazu gibt es Live-Interviews mit Experten, viele verblüffende und ernüchternde Fakten über Steuertricks nicht nur der Reichen, aber auch spielerische Momente, wie das Reenacting eines zum Skandal gewordenen Besuchs einer ehemaligen Referatsleiterin beim inzwischen geschassten Finanzminister Christian Lindner. Und Musik.

Foto: © Maximilian Borchardt

Termine: 1., 15. Dezember, 18 Uhr; 18., 27. Dezember, 19.30 Uhr

www.staatstheater-wiesbaden.de