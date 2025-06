Am 5. und 6. Juli werden beim 23. Höchster Designparcour wieder leerstehende und sonst nicht öffentlich zugängliche Räume in Frankfurt-Höchst kreativen Talenten aus den Bereichen Design, Kunst und Fotografie zur Verfügung gestellt. An 13 verschiedenen Orten kreuz und quer durch die Höchster Alt- und Innenstadt präsentiert sich die Kreativszene der Region mit ungewöhnlichen Möbelstücken, Upcycling-Accessoires und Keramik sowie Kunstobjekten, Fotografien, hochwertigen Fashion- und

Textilunikaten und handgefertigtem Schmuck.

Der Weg nach Höchst lohnt sich am ersten Juliwochenende außerdem gleich mehrfach: Der Höchster Designparcours findet parallel zum beliebten Höchster Schlossfest statt.

Foto: © Stadtteilmanagement Höchst