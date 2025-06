Die Ausstellung Blickachsen, eine Skulpturenbiennale, zeigt vom 18. Mai bis 5. Oktober 35 Werke von 26 internationalen Kunstschaffenden im Kurpark, im Schlosspark und im Gustavsgarten in Bad Homburg.

Ein umfassendes Rahmenprogramm beinhaltet unterschiedliche Führungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie die an den Skulpturentafeln angebrachten QR-Codes und die informative Ausstellungsbroschüre Blickachsen 14. Im Rahmen der Blickachsen veranstaltet die Kinderkunstschule Bad Homburg zum siebten Mal die »Kinder-Blickachsen«.

Wer nicht nur einen Spaziergang durch die Ausstellung machen möchte, sondern mehr über die Kunst in den Parks in Erfahrung bringen möchte, kann sich ohne Anmeldung den regelmäßigen Führungen anschließen.

Foto: Pawel Althamer: Astronauts, 2023

© Stiftung Blickachsen gGmbH und Künstler