Chris Imler und DJ Noah Vert im Mousonturm Frankfurt

Mit Chris Imler begrüßt man nun im Mousonturm einen Bühnenveteran aus den Untiefen Berlins. Ob als menschliche Rhythmusmaschine für Künstler*innen und Bands wie Peaches, Die Türen, Oum Shatt oder seine eigenen Produktionen: Der Imler-Beat sitzt und hat Stil. Seine Solo-Shows sind musikalische Akrobatik-Nummern, in denen er Gesang, Schlagzeug, Sampler und Synthesizer im Alleingang bedient und vor sich hertreibt. Was auch visuell beeindruckt, elektrifiziert akustisch mit einer Melange aus nervösem Post-Punk und lässigem Synth-Groove. Den DJ-Part übernimmt an diesem Abend der Mainzer DJ Noah Vert mit rauen Rhythmen und warmen Bässen zwischen Wave, Elektro und EBM.

mp / Foto: © Galya Feiermann

Do., 24.10., 20.30 Uhr, Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt, 069-4058950, www.mousonturm.de