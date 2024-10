Über den Wert von Erinnerungen – Historischees Museum: Doppelausstellung zur Zeitzeugenschaft

Zwei neue Ausstellungen im Historischen Museum Frankfurt setzen sich mit der Erinnerungskultur auseinander. Darin geht es um Erinnerungen von Zeitzeugen der Verbrechen des Nationalsozialismus, aber auch aus der jüngeren Vergangenheit. Beide sind auf der Ebene 3 des Hauses in Frankfurt Jetzt! untergebracht.

Die Ausstellung »Ende der Zeitzeugenschaft«. Letztere ist eine Wanderausstellung, die das Jüdische Museum Hohenems und die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg erarbeitet haben und die nun für Frankfurt modifiziert wurde. Ihr Thema hebt mit der Frage an, was bedeutet es, wenn letzte Überlebende, Zeugen von Verfolgung, Drangsalierung und Massenvernichtung, nicht mehr über ihre genuinen Erfahrungen berichten können. Die Schau zeigt Interviews und unterstreicht zugleich, in welchem Kontext die Interviews mit Zeitzeugen entstanden. Auf der Medienstation werden Beispiele der Arbeit von Institutionen und Initiativen in Frankfurt gezeigt, die sich dafür engagieren, Lebensgeschichten von Zeitzeugen des Nationalsozialismus zu bewahren. Dazu wurde lokales Videomaterial aus dem Archiv des Fritz Bauer Instituts und des Historischen Museums Frankfurt herangezogen.

In der Ausstellung »Zeitzeugenschaft ein Erinnerungslabor« setzen sich 25 Frankfurter und Frankfurterinnen mit der generellen Frage auseinander, was Erinnerungen interessant oder auch relevant macht für die Gegenwart. Dabei geht es umter anderem um Migration und Aktivismus, um Kindererziehung, die Universität, Queerness, Krieg und Künstliche Intelligenz. In Zusammenarbeit mit dem Fritz Bauer Institut, dem Deutschen Exilarchiv, dem Deutschen Filminstitut & Filmmuseum, dem Jüdischen Museum und dem Jungen Schauspiel Frankfurt wurde und wird dazu ein umfassendes Rahmenprogramm entwickelt.

gt / Zeitzeugenschaft – Ein Erinnerungslabor, © HMF, Stefanie Kösling

Bis 25. Mai 2025: Di.–So. 11–18 Uhr

www.historisches-museum-frankfurt.de