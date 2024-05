Cuba im Film – 28. Festival vom 23.5.–1.6. im Filmforum Höchst

Diese Ausgabe ist nun schon die zweite, die in den vor Covid feststehenden Monat Mai zurückgekehrt ist. Wieder gibt es eine interessante Auswahl von Spiel- und Dokumentarfilmen, zu der auch einige Gäste erwartet werden. Unter ihnen befinden sich Alejandro Gil Álvarez und Tommaso Santambrogio. Alejandro Gil war bereits 2007 mit »La pared« in Frankfurt zu Gast. Diesmal kommt er mit seinem neuen Film »AM-PM«, in dem er sich sehr unterhaltsam dem gegenwärtigen kubanischen Alltag widmet. Der italienische Regisseur Tommaso Santambrogio hat in Cuba studiert und dort auch seinen ersten Spielfilm »Los Oceanos son los verdaderos continentes« gedreht, der es mit seiner ungewöhnlichen Bildsprache in den Wettbewerb des Festivals von Venedig geschafft hat.

Angekündigt ist auch »Una Noche con los Rolling Stones«, der neue Film von Patricia Ramos, die mit ihrem Vorgänger »El techo« das Festival besucht hat. Der Dokumentarfilm »Cubana 455« des US-Amerikaners Enrique Berumen García widmet sich dem von Exilkubanern verursachten Terroranschlag, bei dem ein Zivilflugzeug ins Meer stürzte und über 70 Menschen umkamen. Die Verursacher lebten bis zu ihrem Tod unbehelligt in den USA. Die sehr unterschiedlichen musikalischen Ausdrucksformen des afrikanischen Erbes in Cuba, den USA und Brasilien stehen im Fokus der Musikdoku »Razones africanas«.

Zu Ehren des im Dezember verstorbenen Schriftstellers Edmundo Desnoes läuft »Memorias del subdesarrollo/Erinnerungen an die Unterentwicklung« nach seinem Roman. Tomás Gutierrez Aleas Regiearbeit gehört zu den wichtigsten Filmen Lateinamerikas.

Wiederentdeckt wird Juan Carlos Tabío, der mit T.G. Alea bei »Erdbeer und Schokolade« sowie »Guantanamera« zusammengearbeitet hat. Auch aus Anfang der 90er stammt sein Spielfilm »El elefante y la bicicleta«, der sich gleichermaßen vor der Kinogeschichte verneigt und so vergnüglich wie kritisch mit der kubanischen Geschichte befasst.

Das junge kubanischen Kino ist mit Kurzfilmen vertreten, die fast alle beim Festival des Neuen Lateinamerikanischen Films im Dezember 2023 in Havanna gezeigt wurden. Zum zweiten Mal wird Marcel Kunzmann, einer der profundesten Kenner der kubanischen Gegenwart, zum Gespräch erwartet. Er beschäftigt sich als Wirtschaftswissenschaftler mit den Vorgängen auf der Insel und betreibt mit »Cuba heute«, die älteste deutsche Infoseite zum Thema.

