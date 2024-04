Das English Theatre zeigt die Komödie »Sylvia« im Fritz Rémond, das jetzt Theater am Zoo heißt

Es liest sich wie business as usual: Am 13. April begeht das English Theatre seine nächste Premiere mit der Komödie »Sylvia« – wie vor Jahresfrist angekündigt. Nur ahnte damals noch niemand, dass das im Zoo Gesellschaftshaus sein würde, genauer: im damals noch aktiven Fritz Rémond Theater war.

Jetzt aber ist es soweit. Die von Daniel Nicolai geleitete Bühne hat nach und dank städtischer Intervention und massenhafter Unterstützung seines Publikums den Auszug aus dem nun schon in Renovierung stehendem Gallileo-Tower im Bahnhofsviertel glücklich vollzogen. Da passt es, dass sich im Zentrum ihrer ersten Premiere alles um ein Tier dreht, wenn auch ein in jedem Sinne domestiziertes. »Sylvia« so heißt nicht nur die Komödie von Autor A. R. Gurney sondern auch die herrenlose Hündin, die der Familienvater Greg aus dem New Yorker Central Park eines Abends nach Hause bringt. Dort aber kriselt es, denn Greg ist mit seinem Job nicht sehr zufrieden, während seine Frau Kate gerade Karriere in ihrem macht. Und was Kate schon gar nicht will in dieser Situation, ist ein Hund. Was Wunder also, dass Greg sich zunehmend der anschmiegsamen vierbeinigen Mitbewohnerin widmet. Bis seine zweibeinige sich was einfallen lässt. »Sylvia«, so kündigt das English Theatre Frankfurt an, ist eine intelligente, alberne, raffinierte und gelegentlich bissige Komödie über Beziehungen, Älterwerden und Natur. Ihr Regiedebut in Frankfurt wird Bettany Pitts geben, die auf dem Foto mit ihrer Crew noch in London zu sehen ist. Wer von diesen Louisa Beadel ist, die Sylvia spielt, sehen wir dann im Theater am Zoo.

gt / Foto: Probe zu »Sylvia«, © Evan Schweizer

Termine: 13. April–26. Mai, Di.–Sa.19.30 Uhr, So. 18 Uhr

Neue Adresse:

Bernhard-Grzimek-Allee 1

www.english-theatre.de