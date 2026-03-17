»Suzan Köcher’s Suprafon« im Rind in Rüsselsheim

Suzan Köcher’s Suprafon spielen psychedelische Musik zwischen Dreampop, Indie, Krautrock, Disco, Sixties-Psychedelic und Americana – sinister, melodisch, atmosphärisch und halluzinierend. Mit ihrer Musik begeisterte die Band unter anderem auf dem Traumzeit Festival, auf der Burg Herzberg, dem SXSW in Austin, dem Reeperbahn Festival und beim WDR Rockpalast.

Ihr neues Album »In These Dying Times« erschien im Oktober 2024 auf Unique Records. Und es ist ein ganz starkes Werk: Die Platte beschäftigt sich mit der Tragik der Gegenwart, mit Ohnmacht und den immer größer werdenden Rissen in unserer Gesellschaft. Auf »Sounds & Books« war dazu ganz richtig zu lesen: »Anschauungsunterricht in Sachen Eleganz in der Popmusik.« Und diese psychedelische Eleganz kann man jetzt im Rind erleben. Konzert des Monats in Rüsselsheim!

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Do., 19.3., 20 Uhr, Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim am Main, 06142-81680, www.dasrind.de