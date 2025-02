Die Dramatische Bühne geht »Per Anhalter durch die Galaxis«

Thorsten Morawietz – Gründer, Autor und Regisseur der Dramatischen Bühne – lässt sich immer wieder von den großen Geschichtenerzählern inspirieren. Doch anstatt deren Werke einfach nachzuerzählen, schneidert er sie auf seine eigene, unverwechselbare Weise für ein opulentes Regietheater im Geist der klassischen, shakespear’schen Wanderbühne zurecht. So auch beim neuesten Stück des Hauses: »Per Anhalter durch die Galaxis« von Douglas Adams.

Die Bockenheimer Adaption des Kultromans zeigt, dass dessen Held Arthur Dent – hier als Arthura gegendert – im Original geradezu Glück hatte mit seinen Begegnungen. Verglichen mit dem, was die Bockenheimer Version ihrer Protagonistin zumutet, wirkt die Reise des literarischen Arthur Dent beinahe beschaulich.

Dennoch dürften sich selbst Fans, die auf Werktreue pochen, in der fast zweistündigen Inszenierung des Science-Fiction-Hits der 80er gut aufgehoben fühlen – auch wenn die Exzess-Halle auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem ganzen Rest eine gänzlich andere Antwort gibt. Der Grundplot bleibt: Während auf der Erde über den Abriss eines Hauses für eine Umgehungsstraße gestritten wird, wird der gesamte Planet in einer intergalaktischen Parallelhandlung gleich mit aus dem Weg geräumt. Arthura (Jeannette Treusch) wird von ihrem Freund Ford Prefect (Julian Koenig) buchstäblich in letzter Sekunde per galaktischem Anhalter-Trick ins All katapultiert. Dort trifft sie auf skurrile Gestalten wie Zakod Beetleknox (Thorsten Morawietz), Trillion (Simone Greiß) und den galaktischen Superstar Hotblack Desiata (Julian Koenig) – sowie auf depressive Roboter und melancholische Planeten-Designer.

Das Science-Fiction-Märchen wird in schrägen Kostümen, mit gewohnt atemraubendem Sprechtempo über die Bühne gepeitscht, unterstützt von witzigen Videoeinspielungen und befeuert von brettharten Riffs mit Vulgo-Botschaften, die selbst Rammstein erblassen lassen. Ein abgedrehter Trip bis zum A… der Galaxis – ohne dass das Publikum aus der Umlaufbahn geschleudert wird.

Winnie Geipert / Foto: © Dramatische Bühne

Termine: 1., 2., 7., 9., 14., 15., 16., 21., 22., 23. März (Fr., Sa., 20 Uhr; So., 18 Uhr)

www.diedramatischebuehne.de