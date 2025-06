»Dirty Talons« in der Kreativfabrik Wiesbaden

Wow, das Album »Deep Dive« von Dirty Talons zeigt, wohin die Reise der Band aus Wien geht. Nämlich zurück in eine Zeit von Bands wie Boston, Judas Priest oder auch Pat Benatar und Blondie. Dirty Talons mischen Pop und Rock auf zwingende Weise, wie etwa die Single »Buck-Passer« zeigt – oder ein veritabler Knaller wie »Can You Feel?«. Eine große Entdeckung ist Leadsängerin Jess Howells – und auch die Vorband sollte man nicht verpassen: With Witch aus Mainz und Wiesbaden lassen es ebenfalls gehörig krachen – mit Punkpower und Balladen.

mp / Foto: © Schwarzer Juice 4to5