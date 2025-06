Vom 12. bis zum 28. Juni 2025 findet in der Jungen Theaterwerkstatt am Zoo das 4. Werkstatt-Festival

Bevor es in die Sommerpause geht und damit der Umbau des Zoogesellschaftshauses zum großen städtischen Kinder- und Jugendtheater beginnt, gibt es in der Jungen Theaterwerkstatt am Zoo das 4. Werkstatt-Festival. Das Programm ist vielfältig. Es gibt Theater, Performance und Tanz zwischen Barbie und Ken, der Geschichte des Kakaos und den Großmüttern der Zukunft, einen Familientag und eine Lesung. Außerdem gibt es besondere Projekttage für Schulen direkt vor den Ferien, eine dreiteilige Lehrer*innen- und Pädagog*innenfortbildung zum Thema Gemeinsam Theater schauen und zum Abschluss der ersten Spielzeit den Super Saturday – das große Saisonfinale zwischen Rückblick, Party und Zukunftsvision.

Foto: Maas theater en dans: »Prrrt Prrrt Flap Flap, © Hilde Harshagen