English Theatre (am Zoo): »Nunsense«

Noch lachen sie, die künftigen Nonnen aus dem neuesten Musical im English Theatre Frankfurt. Hier noch halbzivil, erfahren die »Little Sisters of Hoboken« bald, dass eine der ihren, die Klosterköchin Julia, versehentlich 52 (!) ihrer Schwestern vergiftet hat. Womit sich die Frage erhebt: Wie die immensen Kosten für die Beerdigung bezahlt? Mit einer Varieté-Show lautet die Lösung, die das Kloster in schwerste Turbulenzen nicht nur des Glaubens bringt. Dass man dabei auch mal an Sister Act denkt, ist kein Zufall. Das viel ältere »Nunsense« war die Vorlage des Whoopie-Goldberg-Hits. Nun also die verrückte Mischung aus Stepp-Tänzen, Soloperformances und Ballett-Einlagen, einem Publikumsquiz und weiteren Absurditäten im Original. Die Regie führt Ewan Jones, die Musik kommt live unter Leitung von Mal Hall.

Foto: ETF

Termine: Ab 12. Dezember, Di.–Sa., 19.30 Uhr; So. und feiertags, 18 Uhr

www.english-theatre.de