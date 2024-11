Evan Dando im »Das Bett« Frankfurt

Was ist eigentlich mit Evan Dando los? »Baby, I’m Bored«, das einzige Soloalbum des legendären Lemonheads-Sängers stammt aus dem Jahr 2003! Und danach war jahrelang nichts mehr von Evan Dando zu hören. Dando ist der größte Verweigerer im Indie-Pop. Er macht nicht gerne mehr, als er muss.

Warum auch? Denn schließlich ist der 1967 geborene Gitarrist und Sänger aus Boston nicht irgendein Hanswurst, sondern eben das Original, Evan Dando – der Mann, der schon immer nur eins konnte, das aber vollendet: kleine Gitarrensong-Törtchen aus ganz einfachen Zutaten zu backen, aus ein paar perfekt gemischten Akkorden nur, die so süß schmecken, dass man einfach immer wieder zugreifen will. »Indie-Pop«, gerade bei Dando macht der verstaubte Begriff tatsächlich Sinn.

Dazu natürlich noch die Stimme. Die ist so nett und wärmend! Die ist so toll, dass sich Dando mit seinen Lemonheads sogar an »Mrs. Robinson« oder Suzanne Vegas »Luka« vergreifen konnte, ohne dabei peinlich zu werden. Deshalb ist es natürlich klar, dass jeder, der 1992 »It’s A Shame About Ray« liebte, auch jetzt wieder vor der Bühne stehen wird. Keine Ahnung, wen Dando als Mitmusiker angeheuert hat, keiner weiß was Genaues – es könnte jedoch ein großer Abend werden – im Bett.

mp

Mo., 11.11., 20 Uhr, Das Bett, Schmidtstraße 12, 60326 Frankfurt, 069/75089973,

www.bett-club.de