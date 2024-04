Frankfurt liest ein Buch – Florian Wackers »Zebras im Schnee« vom 22.4. bis 5.5.2024

»Freiheit, denkt sie, ist nicht umsonst zu haben«, heißt es in Florian Wackers Roman »Zebras im Schnee«, der in diesem Jahr als städtischer Lesestoff empfohlen wird. Das Buch ist angesiedelt im Frankfurt der 1920er und 1930er Jahre. Der in Frankfurt lebende Autor erzählt von der Vergangenheitsreise des New Yorker Kunsthistorikers Richard Kugelman, der auf das von einer gewissen Ella Burmeister Ende der 1920er Jahre aufgenommene Foto seiner Mutter Franziska stößt. Warum hat Franziska nach ihrer Flucht in die USA 1933 nie von Ella gesprochen?

Florian Wacker: Zebras im Schnee

Berlin Verlag, 384 Seiten, 24 €