Holly Johnson – Batschkapp Frankfurt

Holly Johnson, der Frontmann von Frankie Goes To Hollywood kommt nach Frankfurt. Und mit dabei hat er nicht nur seine eigenen, sondern auch die größten Hits von FGTH: »Relax«, »Two Tribes«, »The Power Of Love«, »Rage Hard«, »Warriors of the Wasteland« oder »Welcome to the Pleasuredome« – Klassiker aus den 1980ern, die Johnson und seine Bandkollegen Paul Rutherford, Peter Gill, Mark O’Toole und Brian Nash zu Stars machten. Dahinter stand der geniale Produzent Trevor Horn – was für eine wahnsinnige Geschichte! 1987 wurde die Band aufgelöst, aber Holly Johnson ist immer noch da. Und jetzt ist er sogar mal wieder in der Batschkapp!

Sa., 24.5., 19 Uhr, Batschkapp, Gwinnerstraße 5, 60388 Frankfurt, 069/95218410

www.batschkapp.net